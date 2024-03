Stiri pe aceeasi tema

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri ca Rusia se pregateste pentru un "lung conflict cu Occidentul" si a cerut sporirea cheltuielilor militare si mai multa coordonare in domeniul apararii europene, relateaza Reuters, potrivit news.ro Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un…

- Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear și ca daca Statele Unite vor trimite trupe in Ucraina, aceasta mișcare va fi considerata o escaladare semnificativa a razboiului. Reuters face o analiza a arsenalului nuclear deținut…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este practic pregatita pentru un razboi nuclear si ca, daca SUA trimit trupe in Ucraina, un astfel de demers va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Putin, care a acordat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri in timpul discursului sau adresat națiunii ca avertismentele statelor occidentale potrivit carora Rusia s-ar pregati sa atace Europa sunt „prostii”, relateaza TASS, conform hotnews.ro. „Occidentul a provocat un conflict in Ucraina, Orientul Mijlociu…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 29 februarie, in discursul sau anual catre națiune, ca țarile occidentale risca sa provoace un razboi nuclear daca trimit trupe sa lupte in Ucraina, afirmand ca forțele nucleare ale Moscovei sunt „intr-o stare de pregatire deplina” și pot lovi ținte din…

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…

- Rusia isi sporeste considerabil productia de armament pentru a sustine razboiul in Ucraina si ameninta de asemenea statele baltice, Georgia si Republica Moldova, amenintari care "trebuie luate foarte in serios", a indicat ministrul german, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag, preluat…

