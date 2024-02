Au crescut salariile în Rusia. Cu cât Salariile au crescut in Rusia! Salariile reale in Rusia au crescut cu 7,8% in 2023, iar economia a crescut cu 4,6% in ritm anual in luna ianuarie, pe masura ce rata somajului a coborat la un minim istoric, potrivit celor mai recente date economice publicate inaintea alegerilor prezidentiale de luna viitoare, transmite Reuters . Economia ruseasca si-a revenit semnificativ anul trecut dupa caderea din 2022, insa aceasta crestere se bazeaza in principal pe finantarea oferita de stat pentru productia de arme si munitie utilizate in Ucraina, ceea ce mascheaza problemele care blocheaza imbunatatirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cautat mult timp sa mentina legaturi stranse cu Rusia, Austria a incercat, dupa invazia rusa din Ucraina, sa puna capat dependentei sale de zeci de ani de gazul rusesc la preturi accesibile, facand eforturi pentru a gasi furnizori alternativi. Desi lideri politici precum ministrul energiei,…

- Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi, care conduce forțele terestre ale Ucrainei din 2019, a fost promovat comandant al forțelor armate joi, in vreme ce razboiul cu Rusia se apropie de al treilea an. El il inlocuiește pe Valeriy Zaluzhnyi, noteaza Reuters.Iata cateva fapte despre Syrskyi, deja o figura…

- Agentia de securitate interna a tarii din Caucazul de Nord sustine ca explozibilii erau ascunsi intr-un transport de baterii auto care a intrat in Georgia in ianuarie. Pe cale terestra, venind din Ucraina, via Romania, Bulgaria si Turcia, incarcatura fiind confiscata la granita Georgiei cu Rusia.Intr-un…

- Este putin probabil ca Uniunea Europena sa confiste activele Bancii Centrale a Rusiei care in prezent sunt inghetate in Europa, in pofida planurilor statelor puternic industrializate de a discuta legalitatea unei astfel de masuri la reuniunea liderilor G7 din luna februarie, au declarat pentru Reuters…

- Rusia intentioneaza sa produca peste 32.000 de drone anual pana in 2030, iar productia interna sa reprezinte 70% din piata, a declarat sambata prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Dronele au fost utilizate la scara larga de Moscova si Kiev de la invazia…

- Rusia intentioneaza sa produca peste 32.000 de drone anual pana in 2030, iar productia interna sa reprezinte 70% din piata, a declarat sambata prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agentia de presa TASS, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Dronele au fost utilizate la scara larga de Moscova…

- Rusia intenționeaza sa produca peste 32.000 de drone in fiecare an pana in 2030 și ca producatorii interni sa reprezinte 70% din piața, a afirmat sambata, 6 ianuarie, prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agenția rusa oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.Dronele au fost utilizate pe scara…

- Rusiei i-au lipsit in acest an aproximativ 4,8 milioane de muncitori, iar lipsa de mana de lucru va ramane o problema acuta si in 2024, informeaza un articol publicat duminica in cotidianul Izvestia, care citeaza experti si studii realizate de Institutul de Economie din cadrul Academiei Ruse de Stiinte,…