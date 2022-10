Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al BNR a decis in unanimitate majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25%, de la 5,50%. ”Escaladarea razboiului din Ucraina si sanctiunile tot mai severe asociate genereaza incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice,…

- In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseascp tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze dobanda de referinta cu 0,75%, cea mai mare crestere a costului creditului decisa vreodata de institutia de la Frankfurt, in contextul exploziei inflatiei in zona euro. “Consiliul guvernatorilor a decis sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei…

- Banca Centrala Europeana trebuie sa tina cont de schimbarile climatice cand ia decizii deoarece au un impact clar, in special asupra inflatiei, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat joi publicatiei Madame Figaro, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent…

- In afara de majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a mai hotarat majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50 la suta…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 8,11% de la 8,05%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara nu a mai fost inregistrata din 23 mai 2007. La inceputul anului indicele era 3,02%,…