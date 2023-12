Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a decis, miercuri, ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu (PNL). S-au inregistrat 90 de voturi „pentru”, doua voturi „contra”, iar trei senatori nu au votat. Anterior, Comisia Juridica a Senatului a votat in unanimitate solicitarea procurorilor. Anchetatorii il suspecteaza…

- 350 de romani se afla in Fașia Gaza. Aproximativ 200 au solicitat sprijin pentru a pleca, insa situația de securitate nu a permis evacuarea acestora. Potrivit purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Afaceri Externe, Radu Filip, autoritatile romane au in atentie 350 de cetateni romani, dintre care…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in mai multe judete, la persoane suspectate ca au folosit 160 de carti de identitate false si peste 70 de documente reale pentru a contracta credite online, provocand un prejudiciu de peste un milion de lei. ”La data de 11 octombrie…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Madalina-Sorina Vlangar, a precizat, marti, in cazul Laurei Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, cauza decesului a fost stabilita ca fiind “asfixia mecanica prin inec, fara urme de violenta”. Anchetatorii iau in calcul fie un act suicidal, fie un accident,…

- Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. „Femeile gravide, precum si persoanele insotite…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov. Potrivit DIICOT, la…