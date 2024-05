Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani din Fetesti a murit in timp ce incerca sa faca o bomba artizanala, dupa ce materialele folosite i-au explodat in casa. Anchetatorii au gasit mai multe articole pirotehnice si elemente de munitie. Barbatul a murit in propria casa din cauza unei bombe artizanale care a explodat…

- Un barbat care incerca sa construiasca o bomba a murit, anchetatorii gasind in locuinta acestuia din municipiul Fetesti mai multe obiecte susceptibile a contine materiale pirotehnice si explozive, scrie AGERPRES.

- O femeie de 72 de ani a murit intr-un teribil accident de circulație la Piscu, in județul Galați, dupa ce fiica ei, care se afla la volanul unui Mercedes, ar fi adormit și mașina a intrat pe contrasens intr-un TIR. Femeia decedata este mama fostei campioane olimpice de gimnastica Gina Gogean. Șoferița…

- Presa iraniana a confirmat decesul presedintelui iranian Ebrahim Raisi, in varsta de 63 de ani, si al ministrului de externe Hossein Amir-Abdollahian, in urma prabusirii unui elicopter in provincia muntoasa a tarii, Azerbaidjanul de Est. Niciun supraviețuitor nu a fost gasit la locul prabușirii elicopterului…

- Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amiba care mananca creierul”, a facut o victima de doar 10 ani. Micuța balerina Stefania Villamizar Gonzalez a murit la doar 10 ani. Amiba a ucis pana acum 97% dintre persoanele care au luat contact cu ea. O fetița din Columbia s-a stins dupa ce a luat amiba mancatoare…

- Un bebeluș de 15 luni din Italia, provincia Salerno a fost atacat și ucis de doi pitbulli. Mama a fost și ea ranita in timp ce incerca sa-l salveze pe cel mic.Din primele date reiese ca in dimineața zilei de luni, 22 aprilie, bebelușul a fost atacat și ucis de cei doi pitbulli. Un bambino […] The post…

- Un angajat al IKEA și alte șase persoane au fost reținuți de poliție. Anchetatorii il acuza pe salariatul companiei ca a facut 55 de retururi false. Prejudiciul se ridica la aproape 90.000 de euro. ”La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul…

- Rusia a inceput sa foloseasca o puternica bomba aeriana care a decimat apararea ucraineana și a inclinat balanța pe linia frontului, transmite CNN. A facut acest lucru transformand o arma de baza din epoca sovietica intr-o bomba ghidata, care poate lasa in urma un crater de cincisprezece metri lațime.…