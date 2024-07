Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Parvan, cunoscut in mediul online sub numele de „Andrei Versace”, a fost gasit decedat in apartamentul sau din Sectorul 1. Influencerul Andrei Versace a fost gasit mort, sambata, in apartamentul sau dintr-un complex rezidențial de lux din Sectorul 1. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru…

- Un barbat care transporta un cadavru intr-un carucior pe o strada din Sectorul 5, vineri seara, a fost observat de trecatori care au sunat la 112. Polițiștii s-au deplasat la fa20a locului, unde l-au gasit și imobilizat pe barbatul respectiv, conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei. „Pe…

- Trupurile a șase turiști straini au fost gasite fara viața intr-o camera de hotel din centrul turistic al regiunii, a anunțat marți un oficial al poliției thailandeze pentru AFP, potrivit News.ro. Moartea acestora pare sa fie legata de „o substanța toxica” și nu de un atac armat, așa cum s-a sugerat…

- Politistii de la Secția 7 din București au fost sesizați, miercuri, de catre un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 2, in urma unui conflict in trafic, ar fi fost amenințat cu un pistol, de conducatorul altui vehicul, care a intrat, ulterior, […]…

- Politistii din Bucuresti au stabilit ca sesizarea PNL privind o posibila frauda la manevrarea buletinelor de vot de catre unul dintre membrii comisiei de votare de la o sectie din Sectorul 1 nu se confirma, membrii comisiei avand avizul necesar pentru aranjarea si ordonarea buletinelor de vot. Potrivit…

- UPDATE. Ora 10.27. Poliția a gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție din Sectorul 2. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție de vot din Sectorul 2. Polițiștii au fost sesizați de…

- Pensionarii militari au ieșit in strada fiindca au ajuns la capatul rabdarii. Joi, in Capitala, acestora li s-a alaturat la protest și Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). Militari rezerviști din toata țara s-au adunat astazi in fața Ministerului Apararii Naționale.…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…