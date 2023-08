Avertisment FBI: Hackerii folosesc AI-ul pentru a crea malware Instrumente precum ChatGPT sunt deja folosite de hackeri pentru a crea mai repede software-ul de care au nevoie pentru atacuri, se arata intr-o informare facuta de FBI. FBI avertizeaza ca solutiile de inteligenta artificiala generativa sunt deja folosite de hackeri pentru a-si usura procesul de creare a malware-ului pe care apoi il folosesc in cadrul […] The post Avertisment FBI: Hackerii folosesc AI-ul pentru a crea malware appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

