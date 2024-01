Stiri pe aceeasi tema

- S-a intrat in alerta, la nivelul specialiștilor Camerei Deputaților, dupa ce s-a descoperit o breșa de securitate cibernetica. Incidentul a fost confirmat de Secretariatul General al Camerei inferioare a Parlamentului. Nu e clar pana la acest moment ce date ar fi fost furate. O bresa de securitate a…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…

- Conturlie premierului au crescut in ultimii 2 ani. Este vorba despre depozitele bancare pe care domnia sa și le-a menționat in declarația de avere. Actualul premier are cinci conturi in lei și alte cinci in euro, insumand in total 38.877 euro și 39.691,88 lei, bani stranși de-a lungul vieții. Din agoniseala…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ. Potrivit unei solicitari adresate Camerei Deputatilor de catre Comisia pentru munca, deputatii comisiei…