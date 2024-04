Avertisment venit de la experți: Peste jumătate din populaţia lumii, expusă riscului de a contracta boli transmise de ţânţari Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta. Expertii au declarat ca focarele de boli transmise de tantari, asociate cu incalzirea globala, se vor raspandi in zone din nordul Europei […] The post Avertisment venit de la experți: Peste jumatate din populatia lumii, expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat, miercuri, ca 8.000 de cladiri din Bucuresti vor fi evaluate preliminar, din punctul de vedere al riscului seismic, si, in functie de rezultate, unele dintre ele vor fi expertizate si consolidate. „Incepe astazi evaluarea preliminara din punctul de vedere al…

- O pedeapsa de un an si jumatate a fost data unui elev din Romania care si-a batjocorit 2 colegi de clasa din pura placere. Instanta a considerat ca agresorul nu va invata nimic daca nu va fi inchis. Un elev de 16 ani din Bacau a fost condamnat la un an si jumatate de detentie […] The post Prima pedeapsa…

- Joe Biden l-a calificat, miercuri, pe presedintele rus Vladimir Putin drept un „ticalos nebun”, in timpul unei intalniri cu donatori ai Partidului Democrat la San Francisco (California), cand l-a atacat virulent si pe rivalul sau Donald Trump, transmite News.ro. „Amenintarea existentiala este reprezentata…

- Dupa ce malaria a inceput sa faca victme in randul romanilor, Ministerul Apararii da peste 400.000 de milioane de lei pe vaccinuri. Vrea sa protejeze militarii de bolile infecțioase transmise de țantari. Potrivit unui anunt publicat in SEAP, marți, 20 februarie, consultat de SursaZilei, Ministerul Apararii…

- Circa 13,6 milioane de sosiri ale turiștilor a inregistrat Romania in 2023, 85% dintre aceștia fiind co-naționali ai noștri și doar 15% fiind straini, arata datele transmise, luni, de Institutul Național de Statistica(INS). ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente…

- Intr-un amplu material de analiza, cotidianul britanic de business „Financial Times” radiografiaza acțiunile premierului maghiar Viktor Orban și trece in revista posibile scenarii privind viitorul politic al acestuia. Viktor Orban a fost intrebat la sfarșitul anului trecut la televiziunea ungara daca…