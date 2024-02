Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au castigat teren pe frontul din estul Ucrainei si au taiat accesul la principala ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene la Avdiivka, unde armata ucraineana a trimis o brigada de asalt in timp ce si-a retras unitatile din unele zone ale orasului care este incercuit de armata rusa din…

- Șeful spionajului militar ucrainean a declarat marți, 30 ianuarie, ca se așteapta ca ofensiva forțelor ruse pe linia frontului de est sa se stinga pana la inceputul acestei primaveri, informeaza Reuters.Moscova și-a intensificat toamna trecuta atacurile in secțiunea nord-estica a liniei frontului, incercand…

- Nu exista o amenințare reala ca trupele ucrainene sa fie inconjurate de ruși in Avdiivka (Donețk) pentru ca in fiecare zi rușii pierd cate 300-400 de oameni (morți sau raniți) pe zi in luptele din zona, conform Forțelor de Aparare ucrainene, scrie Ukrainskaia Pravda.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai…

- Trupele ruse avanseaza in direcțiile Kupiansk, Liman și Bahmut pentru a captura noi așezari in regiunile Donețk și Harkov, a declarat comandantul Forțelor Terestre ale Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Syrskyi, citat de Ukrainskaia Pravda."In direcțiile Kupiansk, Lymansk și Bakhmutsk, acțiunile…

- Trupele ruse isi continua inaintarea printre ruinele orasului Mariinka din provincia ucraineana Donetk si incearca sa inchida cercul in jurul orasului Avdiivka pentru a-si extinde teritoriul pe care-l controleaza in estul Ucrainei, unde armata ucraineana se pregateste pentru o lunga rezistenta dupa…

- Trupele ruse isi continua inaintarea printre ruinele orasului Mariinka din provincia ucraineana Donetk si incearca sa inchida cercul in jurul orasului Avdiivka pentru a-si extinde teritoriul pe care-l controleaza in estul Ucrainei, unde armata ucraineana se pregateste pentru o lunga rezistenta dupa…

- Trupele ruse isi continua inaintarea printre ruinele orasului Mariinka din provincia ucraineana Donetk si incearca sa inchida cercul in jurul orasului Avdiivka, pentru a-si extinde teritoriul pe care-l controleaza in estul Ucrainei, unde armata ucraineana se pregateste

- Trupele ruse si-au intensificat si mai mult asalturile asupra orasului Avdiivka, in estul Ucrainei, atacand din doua directii suplimentare in scopul de a incercui localitatea, au informat luni autoritatile locale, citate de France Presse, conform AGERPRES.Armata rusa incearca sa cucereasca acest…