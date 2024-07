Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a confirmat joi ca si-a retras trupele dintr-un cartier al orasului strategic Ceasov Iar, in estul Ucrainei, cartier a carui cucerire a fost revendicata cu o zi inainte de Moscova. "Comandamentul a decis sa se replieze pe pozitii mai sigure si mai bine pregatite", a declarat purtatorul…

- Armata rusa cauta un nou mod de a lovi capitala Ucrainei, a declarat șeful administrației militare a regiunii Kiev, Serhii Popko. "Agresorul incearca tactici noi - cauta momentul potrivit, metode și mijloace pentru a lovi Kievul. Deoarece capitala Ucrainei a fost și va fi mereu una dintre cele mai importante…

- Dupa doi ani si patru luni de cand a lansat invazia asupra Ucrainei, Rusia nu este nici acum in masura sa realizeze „strapungeri semnificative“ pe campul de lupta, a declarat secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat agenției France Presse, citat de Agerpres.„In…

- Vladimir Putin a anunțat vineri ca rușii ar accepta o incetarea a focului daca ucrainenii se retrag din regiunile parțial ocupate Zaporojie, Herson, Donețk și Lugansk. El a spus ca negocierile de pace vor incepe imediat daca Ucraina accepta retragerea. In plus, Ucrainei i se cere sa renunțe la planurile…

- Rusia a revendicat cucerirea unei mici localitati, Umanske, din regiunea Donetk, in estul Ucrainei. Localitatea, care avea 180 de locuitori inainte de inceputul razboiului, este situat- la circa 25 km nord-vest de orasul Donetk. Potrivit unei declarații a noului ministru rus al apararii, Andrei Belousov,…

- In ultimele 24 de ore rușii au atacat in șapte sectoare ale frontului, cele mai multe operațiuni fiind inregistrate la Avdiivka și Bahmut. In total 97 de lupte s-au dat in intervalul menționat pe toata linia frontului, a anunțat marți dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Peste 120 de localitați…

- O alerta de lovituri cu rachete a fost declanșata in aproape toata Ucraina in noaptea de vineri spre sambata. In Harkov au avut loc atacuri in zona unui complex medical in care se aflau sute de pacienți și cadre medicale, au transmis autoritațile locale, adaugand ca o persoana a fost ranita și mai multe…

- Rușii iși intensifica atacurile la Avdiivka și Bahmut, a anunțat Statul Major ucrainean. In total, 104 lupte s-au dat pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Trupele ruse au lansat 13 rachete și 56 de lovituri aeriene. 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie,…