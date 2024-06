Volodimir Zelenski, afirma in mesajul catre popot ca principalul obiectiv este in prezent regiunea Donetk si aprovizionarea fortelor militare ucrainene cu tot ceea ce au nevoie. El mai afirma ca ultimele pregatiri sunt in curs de desfasurare pentru evenimentul istoric extrem de important de marti, precizand ca negocierile dintre Ucraina si Uniunea Europeana privind aderarea Ucrainei sunt gata sa inceapa, scrie news.ro.