Auchan - ancora celor două proiecte Family Market dezvoltate de compania IULIUS, la Iaşi Family Market - concept de retail de proximitate, care integreaza servicii esentiale comunitatilor cu ritm accelerat de crestere * Supermarket Auchan si producatori locali * Supermarketul din Family Market Bucium va avea o suprafata de aproximativ 2.500 mp, iar cel din comuna Miroslava de peste 2.200 mp * Ambele proiecte vor fi inaugurate in al doilea trimestru din 2022. Compania IULIUS si retailerul Auchan isi consolideaza parteneriatul pe care il au in Iasi, prin doua noi supermarketuri care vor fi deschise, anul viitor, in proiectele Family Market din cartierul Bucium si comuna Miroslava. Supermarketurile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

