Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul online Elefant.ro a intrat in insolventa, anunta Profit.ro . Cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenței, transmisa saptamana trecuta, a fost aprobata. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, printre creditori se numara Patria Bank., Fan Courier, Cargus, Universul Juridic.,…

- Comunicat de presa Alba, 8 februarie 2024 – DN AGRAR Group (BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu producție de lapte de vaca și producție vegetala, anunța planurile pentru extinderea capacitaților de producție prin obținerea finanțarii pentru ferma Straja. Compania va accesa…

- ”Terano Construct, companie romaneasca de constructii, a incheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 7 milioane de euro, in crestere cu 30% comparativ cu anul precedent. Desi anul 2023 nu s-a facut remarcat pentru constructia a numeroase proiecte de retail, de tip mall, acest domeniu a fost in mod surprinzator…

- ”Gabor Mozga a fost numit in rolul de CEO al MOL Romania, incepand cu 1 ianuarie 2024. Dupa 17 ani de activitate in echipa MOL, Camelia Ene si-a finalizat mandatul pe 31 decembrie si va continua sa isi construiasca cariera in afara Grupului MOL”, anunta compania. Gabor Mozga este un profesionist cu…

- Comandantul Catalin Prunariu a fost la manșa primului zbor TAROM care a reconectat Romania cu Israelul. TAROM este compania aeriana romaneasca care reia zborurile catre Israel și in primele trei companii europene care au reluat cursele de linie cu aceasta destinație. Primul zbor, RO 155, cu plecare…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a investit peste 6 milioane de euro pentru reinnoirea flotei de vehicule care deserveste activitatea de distributie a companiei. Investitia, aliniata…

- Cifra de afaceri de 115,9 milioane de lei, in creștere cu 12,4%, și un profit net dublu de 22,3 milioane de lei; Rezultat operațional de 33,2 milioane de lei, cu 79,3% mai mare, in context de scadere a prețului la laptele de vaca și la cereale; Șeptel de animale de aproape 13.000 de capete, in creștere…