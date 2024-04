Organizatia Greenpeace afirma, intr-un raport, ca au fost identificate legaturi ale unui numar de cel putin sapte furnizori IKEA din Romania cu distrugerea padurilor naturale sau a altor arii cu valoare ridicata de conservare. Greenpeace sustine ca a vizitat magazinele IKEA din Europa in perioada septembrie 2023 – martie 2024 si a gasit legaturi intre mai multe produse si lemn taiat din paduri primare si naturale din Romania, in 13 tari. IKEA a transmis ca ia acuzatiile foarte in serios si ca, in cazul in care descopera nereguli, ia masuri imediate, care pot merge pana la intreruperea relatiilor…