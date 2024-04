Ryanair s-a supărat pe Aeroportul Iași. Își mută avioanele la Cluj și în Polonia Decizia Aeroportului Iași de a crește semnificativ taxele pare sa aiba consecințe negative. Compania aeriana Ryanair și-a revizuit planurile de extindere pe acest aeroport. Compania low cost irlandeza Ryanair iși va revizui planul de creștere pentru Aeroportul Iași in sezonul de vara 2024. Motivul consta in decizia aeroportului de a implementa o creștere nejustificata a taxelor cu 25%. Ryanair a investit semnificativ in Iași in ultimele 12 luni, transportand peste 250.000 de pasageri spre și dinspre Iași, susțin oficialii companiei. ”Din cauza creșterii excesive a taxelor, insa, Ryanair nu iși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Toata lumea asteapta aceasta reforma de 30 de ani, trebuie si o reforma administrativa. Nu facute pausal, in functie de cati locuitori, facute strategic, pe lista. S-a pierdut acel timp cand trebuiau facute, cum a facut Polonia, fiindca in loc sa ai 10.000 de proiecte pe fonduri europene, mergeai pe…

- Ryanair a anunțat zboruri suplimentare catre Bruxelles, Dublin, Londra, Milano și Paris, de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat al companiei aeriene. Ryanair, cea mai importanta companie aeriana din Europa, a lansat cel mai amplu program de vara (S24) pentru…

- Desfașurat in Castelul Banffy din Cluj, Romania, Electric Castle este unul dintre puținele festivaluri cu adevarat de 24 de ore din Europa, care aduce concerte non-stop, instalații, stand-up, toate intr-un castel transilvanean și... Ei bine, mai aveți nevoie de convingere? The post PROGRAMUL FESTIVALURILOR…

- BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.Potrivit comunicatului oficial al celor doua companii, asocierea lor pentru investiția…

- Mihai Negoț, proprietarul unei fabrici de mied din orașul Patarlagele (Buzau), a obținut medalia de aur la o importanta competiție dedicata licorii pe baza de miere. Concursul Mead Madness Cup care are loc in fiecare an in Polonia, țara miedului.

- Dupa o lunga batalie juridica de 13 ani, Tribunalul Maramureș a emis o decizie definitiva in data de 14 februarie, obligand Primaria Baia Mare sa demoleze zidul de segregare ridicat in 2011, care separa populația roma de restul comunitații. Procesul a fost inițiat in 2020 de catre fotograful și activistul…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…

- Compania a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca reduce prețurile pentru aproape jumatate din produse. Obiectivul companiei este de a ajunge, pe termen lung, la nivelurile prețurilor de dinaintea pandemiei, ajustate in funcție de inflație. Reducerea prețurilor este prioritara pentru IKEA, iar pe…