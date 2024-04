Compania romaneasca Retter se distinge prin performanța sa remarcabila pe șantierul Autostrazii A7, Lotul 1, unde desfașoara o impresionanta desfașurare de forța la structuri și montaj de grinzi. In prezent, proiectul se afla in etapa a doua de montaj al grinzilor, cu un numar impresionant de 224 de grinzi planificate pentru a fi ridicate, marcand o creștere semnificativa fața de primele 78 de grinzi montate in etapa anterioara. Desfașurarea etapei a doua a inceput cu pregatiri inca din data de 1 aprilie, iar in 2 aprilie primele grinzi au fost deja ridicate, marcand astfel inceputul unei noi…