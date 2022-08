Atracțiile localităților din vestul țării atestate recent drept „stațiuni turistice de interes local” FOTO In cursul lunii trecute, mai multe localitați din vestul țarii au fost atestate ca stațiuni turistice de interes local, pentru diverse atracții care fac din ele destinații cautate de iubitorii de excursii. Potențialul turistic al acestora va putea fi mai eficient valorificat prin noul statut dobandit, deoarece permite obținerea unor fonduri nerambursabile. Turism pe malurile […] Articolul Atracțiile localitaților din vestul țarii atestate recent drept „stațiuni turistice de interes local” FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

