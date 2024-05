O nouă alertă de vânt puternic în vestul ţării Vantul va sufla cu putere, vineri, in Banat, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și in zona Carpaților Meridionali. Rafale puternice vor fi in județul Caraș-Severin. Conform unui Cod galben emis pentru vineri, intervalul 10.00 – 23.00, in Banat, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și in zona Carpaților Meridionali vantul […] Articolul O noua alerta de vant puternic in vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

