- Dupa ce mai mulți ani la rand au derulat activitați de promovare turistica a comunei Margina, de dezvoltare a unor produse turistice locale și implicare a comunitații in mai multe activitați de profil, doi localnici au deschis doua puncte gastronomice.

- Comuna Margina, situata in una dintre cele mai pitorești zone din Timiș, va oferi acum vizitatorilor doua Puncte Gastronomice Locale (PGL). Deschise in localitațile Margina și Coșteiu de Sus, acestea intaresc in mod consistent oferta turistica a zonei și vor oferi vizitatorilor și turiștilor ocazia…

- Primavara, Coreea de Sud se transforma intr-o festivitate de culori și tradiții ce invita turistii romani sa descopere fascinația unica a acestei destinații. Organizația de Turism din Coreea deschide porțile catre o aventura de neuitat, in care festivalurile florale impresionante și patrimoniul cultural…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, au pus in aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliara, in județele Mureș, Galați, Brașov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov,…

- O cladire veche de aproape 100 de ani, din Cluj-Napoca, recent renovata, a starnit un val de reacții pozitive pe un grup de arhitectura. Oamenii au fost surprinși de rezultatul fabulos, in stil Art Deco de secol XXI.Cladirea a avut nevoie de intervenții radicale pentru a putea fi locuita din nou, iar…

- Dupa finalizarea apelului destinat autoritaților locale, Ministerul Energiei continua demersul strategic pentru stimularea investițiilor in energie verde, adresandu-se, complementar, mediului privat, prin lansarea a doua apeluri de proiecte competitive, cu finanțare din Fondul pentru modernizare. „Nu…

- Doi barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati ca au amenintat un tanar de 25 de ani si pe membrii familiei acestuia. In timpul altercatiei, cei doi au spart cu batele geamurile si parbrizul unei masini, potrivit news.ro”La data de 16 Ianuarie a.c., in jurul orei 20:38,…

- Elena Lasconi confirma ceea ce, pana la urma, am ghicit cu toții. Domnia sa și-a evaluat potențialul electoral și a decis ca merita mai mult decat un mandat pe listele USR, fie acesta de europarlamentar, fie de ceva senator, p-acolo. Iși urmeaza, deci, propriul destin politic, pas cu pas, conform unei…