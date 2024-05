Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul fatal s-a petrecut in apropierea localitatii hunedorene Certejul de Jos, la o partida de vanatoare care era organizata legal. Pusca unui tanar de 34... The post Accident mortal la o vanatoare din vestul țarii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Incident in vestul țarii, un autoturism a ramas blocat intre barierele de cale ferata. Șoferița a ramas fara permis pentru 120 de zile. La data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 16:00, o femeie de 54 de ani, din comuna Vladimirescu, a condus un autoturism pe Calea Șiriei, din Arad, in direcția Horia.

- O masina de Politie, din cadrul Serviciului Rutier IPJ Suceava, aflata in misiune, a fost implicata intr-un accident pe DN29, in localitatea Dumbraveni (Suceava). Accidentul rutier a avut loc miercuri seara, 6 martie 2024, pe DN29, in localitatea Dumbraveni (Suceava), acolo unde o masina de politie,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța ca a fost semnat contractul pentru studiile de fezabilitate a patru pasaje pietonale subterane pe drumuri naționale din județele Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Cele patru documentații vor fi facute de TQM Management SRL, la o valoare…

- In comunitate, predicator model, in viata privata, un tata monstru. Un barbat din Arad a fost retinut dupa ce si-ar fi violat cele trei fiice timp de 17 ani. Ororile au ieșit la iveala dupa ce fata cea mai mare, acum in varsta de 26 de ani, s-ar fi destainuit unor colegi. Una dintre fete ar fi ramas…

- Intocmirea studiului de fezabilitate pentru realizarea unui traseu cicloturistic de 1.856 km in vestul țarii cu bani europeni a atras interesul a șase firme, care s-au inscris la licitația organizata de Consiliul Județean Timiș, lider al proiectului. Instituția s-a asociat cu consiliile județene din…

- Transporturi cu peste 100 de tone de deseuri au fost intoarse din drum si nu li s-a permis intrarea in Romania la frontiere, in special in vestul tarii, in ultima saptamana. ”In perioada 16.02.2024-22.02.2024, in punctele de trecere a frontierei Nadlac II, Stamora Moravita, Giurgiu si Bors II, comisarii…

- Ministerul Energiei și compania Rețele Electrice Banat (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distribuție Banat) au semnat trei contracte de finanțare nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare, pentru proiecte care vizeaza infrastructura de distribuție de energie electrica in Arad,…