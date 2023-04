Amendă de 33 milioane euro pentru o terasă construită ilegal pe plajă Proprietarul unui bar construit ilegal pe plaja din zona Panormos de pe insula Mykonos a primit o amenda cumulata de peste 33 de milioane de euro, ce ar putea crește. 22,5 milioane euro reprezinta amenda pentru construcția de structuri neautorizate și alte 11 milioane euro pentru menținerea acestora, potrivit publicației grecești eKathimerini.com . Sancțiunea ar putea crește deoarece, pentru fiecare an care trece și proprietarii nu demoleaza structurile catalogate drept ilegale, va fi adaugata o noua amenda de 11 milioane de euro. Proprietarul are dreptul de a contesta in termen de 10 zile. Din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

