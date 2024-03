Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, ocoalele silvice din subordinea institutiei urmeaza sa planteze in cursul acestui an, in cele doua campanii – de primavara si de toamna – aproximativ 26 milioane de puieți forestieri, regenerandu-se, in același timp, peste 12.000…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din acestea, 8.102 hectare vor fi regenerate natural, iar alte 3.985…

- Peste 25 de milioane de puieti forestieri au fost plantati in padurile de stat, fiind astfel regenerate 14.368 de hectare, arata datele publicate, marti, de Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, informeaza AGERPRES . Actiunile de plantare au avut loc in cadrul celor doua campanii de impaduriri,…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat anul trecut, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, 25,52 milioane de puieți forestieri, regenerand 14.368 hectare fond forestier proprietatea publica a statului, cu 9,9% mai mult decat programul inițial. Astfel, au fost realizate…

- Bugetul programului „Saptamana verde” in școli este pe cale sa se reduca semnificativ in 2024 și 2025, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, aflat in consultare publica. Suma de care aceste program ar urma sa beneficieze va fi de aproximativ cinci ori mai mica fața de valoarea anunțata inițial.…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a programat pentru 2024 recoltarea unui volum de 9,3 milioane metri cubi (mc) de lemn din padurile proprietatea publica a statului, din care 4,81 milioane mc ca lemn fasonat si 4,49 milioane mc ca lemn pe picior, potrivit datelor anuntate de conducerea Romsilva…