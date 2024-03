Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, și Directorul General al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Marius – Dan Siiulescu, au marcat vineri, 15 martie, debutul Lunii Plantarii Arborilor printr-o acțiune de impadurire organizata la Direcția Silvica Bacau. In cadrul acțiunii, la…

- Luna Plantarii Arborilor, o actiune de impadurire desfasurata anual la nivelul intregii tari, a debutat azi! Ministrul Mediului, Mircea Fechet a subliniat ca aceasta actiune reprezinta un angajament ferm pentru conservarea biodiversitatii si protejarea mediului inconjurator. El a fost prezent la o acțiune…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat, vineri, la o actiune de plantare pe raza Ocolului Silvic Bacau, cu ocazia Lunii Plantarii Arborilor, marcata anual intre 15 martie si 15 aprilie. Potrivit datelor transmise de minister, in cadrul actiunii, pe o parcela de 1,5 hectare vor fi plantati 3.750…

- Potrivit unui comunicat al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, ocoalele silvice din subordinea institutiei urmeaza sa planteze in cursul acestui an, in cele doua campanii – de primavara si de toamna – aproximativ 26 milioane de puieți forestieri, regenerandu-se, in același timp, peste 12.000…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din acestea, 8.102 hectare vor fi regenerate natural, iar alte 3.985…

- Peste 25 de milioane de puieti forestieri au fost plantati in padurile de stat, fiind astfel regenerate 14.368 de hectare, arata datele publicate, marti, de Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, informeaza AGERPRES . Actiunile de plantare au avut loc in cadrul celor doua campanii de impaduriri,…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat anul trecut, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, 25,52 milioane de puieți forestieri, regenerand 14.368 hectare fond forestier proprietatea publica a statului, cu 9,9% mai mult decat programul inițial. Astfel, au fost realizate…