Alte 15 centre de vaccinare anti COVID-19 vor fi deschise de luni

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca din 5 aprilie vor fi deschise 15 noi centre de vaccinare anti-COVID-19. „De pe 5 aprilie vom deschide 15 noi centre de vaccinare, in interiorul carora un flux va fi destinat pentru militari si trei, pentru civili”, a afirmat Ciuca la TVR…

- Intrebat daca a resimtit un conflict intre Ministerul Sanatatii (MS) si Ministerul Apararii Nationale (MApN), respectiv ministrul Vlad Voiculescu si Valeriu Gheorghita, in contextul desfasurarii campaniei de vaccinare ANTI-covid, Ciuca a raspuns: "Nu, nici pe departe"."In tot ansamblul asta de activitati…

- Senatoarea Gabriela Firea afirma ca fiecare zi cu Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii adanceste criza si amplifica problemele. Fostul primar general al Capitalei il considera pe ministrul Sanatatii direct raspunzator de faptul ca medicii din centrele de vaccinare nu au fost platiti la timp. "Cerem…

- Potrivit surselor HotNews.ro , Amalia Șerban este cel mai puternic funcționar public din Ministerul Sanatații. Ea nu a putut fi contactata de jurnaliștii publicației pana la momentul apariției acestui articol. Un medic roman face minuni: 100% vindecați de Covid in diferite stadii și fara o zi de…

- Ministerul Sanatatii va face in urmatoarele zile platile aferente catre personalul medical care-si desfasoara activitatea in centrele de vaccinare anti-COVID-19, a declarat premierul Florin Citu. ‘Am cerut ieri domnului Gheorghita (Valeriu Gheorghita, presedintele CNCAV – n.r.) o informare pe aceasta…

- Ministerul Apararii anunța ca odata cu Etapa a III-a a vaccinarii au fost deschise mai multe linii telefonice pentru programarile la vaccinarea anti-COVID-19, iar centrele de vaccinare ale MApN sunt deschide publicului pentru etapa a treia de vaccinare. Odata cu etapa a treia a imunizarii anti-COVID-19,…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a anunțat ca personalul medical detasat in centrele de vaccinare nu vor primi bani in plus. Aceste persoane vor fi platite suplimentar doar daca vor inregistra ore de munca in plus. „Nu vorbim despre o plata in plus, vorbim despre persoanele care nu sunt detasate.…

- Primarul UDMR din Satu Mare, Kereskenyi Gabor, se arata nemulțumit ca orașele care trebuie sa inființeze centrele de vaccinare nu primesc bani de la guvern. El susține astfel punctul de vedere exprimat inițial de Emil Boc, primarul liberal al Clujului, care a inițiat o disputa publica cu Vlad Voiculescu,…