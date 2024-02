Stiri pe aceeasi tema

- ”Maladia X” ar putea, in curand, sa devasteze planeta, deoarece nu am reținut lecțiile date de epidemia mondiala de Covid-19, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in cadrul unei intalniri la nivel inalt in Dubai. Potrivit acestuia, civilizația o va plati scump,…

- Ministrul spaniol al Apararii declara ca autoritațile romane pregatesc fonduri pentru a achiziționa radare de supraveghere aeriana din Spania. Un astfel de echipament monitorizeaza spațiul aerian al NATO in estul Europei, in cadrul misiunii NATO, ceea ce inseamna ca romanii ii cunosc bine performanțele.…

- Frauda transfrontaliera de 45 milioane euro la APIA , pusa in aplicare de un bulgar, fiul unui fost ministru al Agriculturii, și un roman, ginerele unui fost senator. Cei doi au deturnat fondurile europene alocate pentru acordarea de alimente persoanelor defavorizate din Romania. Curtea de Apel București…

- In luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie, OMS a inregistrat o creștere cu 42% a numarului spitalizarilor și 10.000 de decese din cauza Covid-19. Numarul deceselor ”nu este acceptabil” chiar daca este mult mai mic comparativ cu cel raportat in varful pandemiei, a declarat, miercuri, directorul…

- Mii de angajați MAI și zeci de magistrați se retrag pentru a prinde prevederile mai favorabile ale vechilor legi privind pensiile speciale, creand un deficit semnificativ de personal in instituțiile de forța. In ultimul an, un val de pensionari speciale a lovit in forța Ministerul Afacerilor Interne…

- Sfarșitul de an aduce un cadou neașteptat pentru economiile din intreaga lume, intrucat inflația se reduce intr-un ritm mai rapid decat se anticipa inițial. Potrivit informațiilor furnizate de Wall Street Journal (WSJ) , experții economici prevad ca aceasta tendința pozitiva va continua și in anul urmator,…

- Sistemul e-factura, criticat de un proaspat afacerist: 'ANAF a țipat la mine!'Sistemul e-factura are mari probleme, remarca Alex Tocilescu, scriitor si publicist, care a decis recent sa-și deschida o firma. Tocilescu a povestit care a fost intreaga sa experiența cu autoritațile statului de cand și-a…

- Odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, cand toata lumea se așteapta la vanzari generoase, este nevoie și de mai multa forța de munca, mai ales in abatoarele din strainatate. Nemții, de exemplu, care se numara printre cei mai mari crescatori de porci din Europa, cauta cu disperare muncitori romani…