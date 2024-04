Mită și sentințe cu executare: Primele condamnări după vaccinările fictive anti-COVID! Așteptam deja de ceva vreme sa vedem daca se va mișca vreodata ceva legat de acest subiect. Iata ca se mișca. Un nou val de șoc lovește sistemul de sanatate din Romania. Douazeci de persoane sunt condamnate pentru implicarea intr-o rețea de vaccinari fictive anti-COVID, inclusiv un registrator de la un centru de vaccinare. Sentințele […] The post Mita și sentințe cu executare: Primele condamnari dupa vaccinarile fictive anti-COVID! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Douazeci de persoane au fost condamnate de Curtea de Apel Pitesti intr-un dosar privind vaccinari fictive anti-COVID, intre acestea fiind si un registrator de la un centru de vaccinare, care a primit o pedeapsa de doi ani si patru luni de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva.

