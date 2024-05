Președintele PNL a fost surprins in mulțimea de credincioși aflați la o manastire renumita din Romania. El s-a rugat și a luat Lumina Sfanta in noaptea de Inviere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost surprins in mijlocul credincioșilor la una dintre cele mai renumite manastiri din Romania, in noaptea de Inviere. O fotografie inedita cu […] The post Nicolae Ciuca, smerit in noaptea de Inviere! A mers la manastirea unde a fost stareț Arsenie Boca appeared first on Puterea.ro .