Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru fanii celor trei chefi, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Emisiunea MasterChef va reveni la ProTV, dupa ani buni de pauza, din nou pe micul ecran. Așa cum a fost anunțat de la inceputul primaverii, cei trei chefi se pregatesc de reintalnirea cu fanii.

- Voucherele de vacanta au produs discriminari in societate si au generat paguba in bugetul statului. De aceea, e posibil ca anul 2024 sa fie ultimul in care aceste tichete se ofera. Sau, cel putin, voucherele de vacanta ar trebui regandite, incepand cu 2025. Scandal de la beneficiile pentru bugetari…

- Vești excelente pentru angajații de la stat din Romania! De la Guvern vin inca 3 zile libere cu ocazia unei mari sarbatori. Mai mult decat atat, cine va fi pus sa lucreze ar putea primi bani in plus de la angajator. Firmele care nu se conformeaza sunt pasibile de amenda.

- Ce presupune studiulNumeroase piese din habitaclu (interiorul) multor vehicule conțin substanțe ignifuge, precum compuși organofosfați, utilizate pentru a intarzia raspandirea focului. Aceste produse sunt frecvent folosite in spumele pentru mobilier, aparate electronice sau imbracaminte.Studiul a aratat…

- Un oficial al Hamas a declarat luni pentru Reuters ca negociatorii nu au inregistrat inca niciun progres in cadrul negocierilor privind o incetare a focului in Gaza, care au loc la Cairo, in Egipt, noteaza news.ro.

- Angajații din Romania considera voucherele de vacanța un beneficiu extra-salarial atractiv și și-ar dori sa fie regasit mai frecvent in oferta de angajare, in timp ce, pentru multe dintre companii, deși știu despre acest beneficiu, fie nu au resursele necesara sa il ofere, fie le este inca neclar cum…

- Se anunța vești proaste pentru peste 1 milion si jumatate de pensionari. Vrastnicii ar putea avea pensiile inghetate, dupa marea recalculare din septembrie 2024. Potrivit anunțului, in cazul in care noua pensie va fi mai mica decat cea in plata, ei vor ramane cu cea actuala. Iata ce ii așteapta pe varstnici!

- Vești proaste pentru o mulțime de romani! Mai multe meserii vor disparea de pe piața muncii și vor fi inlocuite cu altele noi! Printre viitoarele ocupații se numara discotecat, aglomeratorist sau defectolog. iata ce anunț a facut ministrul Muncii!