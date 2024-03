Mesajul de 8 martie pentru femeile din România, transmis de Nicolae Ciucă, președintele PNL Nicolae Ciuca, președintele PNL, a transmis, vineri, cu ocazia Zilei de 8 Martie, un mesaj femeilor din Romania, in care le mulțumește „pentru curajul, grija și determinarea cu care iși asuma rolurile din familie, de la locul de munca și din comunitate”. „Astazi este despre doamnele și domnișoarele din viețile noastre, cele carora le datoram recunoștința și respect. O societate civilizata și care prospera este aceea in care fiecare femeie are posibilitatea sa iși urmeze visurile și obiectivele, intr-un mediu echitabil, just și incluziv. Iar datoria noastra este sa le asiguram acest mediu. Trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

