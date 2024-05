Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham - Manchester City, meci restant contand pentru etapa a 34-a din campionatul Angliei, este programat, marti, 14 mai, de la ora 22:00, la Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- A fost o finala incendiara la Eurovision 2024! O mulțime de artiști excepționali au facut show pe scena, dar doar Nemo a convins publicul din Europa ca merita sa caștige. Iata cine este artistul elvețian care a obținut 591 de puncte și a spart trofeul pe scena, la scurt timp dupa ce l-a primit.

- Al Hilal si-a asigurat, sambata, al patrulea titlu de campioana a Arabiei Saudinte in ultimii cinci ani, iar superstarul portughez Cristiano Ronaldo de la Al Nassr a ratat din nou sansa de a cuceri trofeul, conform news.ro.

- Emoții mari pentru jurați și concurenți in cadrul ediției de astazi, 29 aprilie 2024. Ce echipa a caștigaat cel de al patrulea battle. A fost o proba destul de complicata pentru toți, dupa ce au aflat ingredientele cu care au fost nevoiți sa gateasca.

- CSM Constanta si a adjudecat titlul national la baschet feminin, in urma a trei confruntari cu FCC Baschet UAV Arad, scorul general fiind 3 0. Prima partida dintre cele doua echipe s a incheiat cu victoria baschetbalistelor de pe litoral 72 ndash; 65 , aceasta fiind urmata de un alt succes 88 ndash;…

- Alexia Turcu din Carei, in varsta de doar 16 ani, a demonstrat inca o data excelența sa in aruncarea... The post PERFORMANȚE REMARCABILE Alexia Turcu din Carei: campioana Naționala la aruncarea discului first appeared on Informatia Zilei .

- 17 tineri s-au inscris la ediția de anul acesta a Festivalului – Concurs Gelu Stan, insa o participanta a fost nevoita sa se retraga pentru ca a ramas fara voce chiar in ziua competiției muzicale. La evenimentul organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș au participat tineri interpreți…

- Andreea Lungu, antrenata de Mihaela Marin, a fost singura sportiva din Campina prezenta la finala Campionatului Național de Aruncari Lungi pentru seniori și tineret, care a avut loc sambata, 24 februarie, la București, pe stadionul ”Iolanda Balaș Soter”.