ACS Burduca a caștigat trofeul Cupei AJF Dambovița la categoria Juniori U19. Stadionul din Brezoaele a fost martorul unei finale de excepție in cadrul Cupei AJF Dambovița, ediția 2024, la categoria Juniori U19. Cele doua echipe finaliste, ACS Burduca din Liga 4 și Voința Crețu din Liga 5, au oferit un meci spectaculos și echilibrat, [...] The post ACS Burduca a caștigat trofeul Cupei AJF Dambovița la categoria Juniori U19 first appeared on Partener TV .