- MACORA, producer-ul și compozitorul ce se afla in spatele multor hituri romanești și nu numai, face echipa cu nimeni altul decat Mario Fresh și lanseaza „4play”, un single cu versuri in limba engleza și beat-uri pop dance. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Cosmin Dobrescu, „4play” dezvaluie…

- Alexia lanseaza clipul noului sau single,Gemeni și balanța, o piesa de dragoste despre compatibilitate și dorința de aiubi. Vocea ei suava este o declarație a pasiunii care este pusa la incercare de nepotrivirea semnelor astrologice.Piesa a fost compusa de Alex Pelin și Vlad Lucan, scrisa de Alex Pelin…

- Dupa anul de succes 2020 și interpretarea stralucita a piesei „Mysterious Girl” a lui Peter Andre, Brando face din nou valuri cu al doilea lui single din 2021: „Yes Or No”. Noua piesa, insoțita de un videoclip original, care va aparea in curand și va rezona cu siguranța cu toți cei care și-au dorit…

- Claudia Patrașcanu lanseaza in luna iubirii o piesa caliente in care pasiunea și iubirea sunt mai puternice ca oricand: „Bolnava de Amor". Compusa de catre Șerban Cazan alaturi de Emilian Nechifor și Gabriel Stanoiu in camp-ul de creație organizat de Cat Music in parteneriat cu HaHaHa Production, „Bolnava…

- „Diablo” este numele noului single lansat de Las Olas și compus de catre DJ SAVA alaturi de MD DJ, Joacim Persson, Linnea Anna Soedal, Luis Antonio, Quinones Garcia și Sebastian Arman. „Diablo” este un single ce te poarta printr-o calatorie plina de culoare, undeva la malul marii. Piesa este in primul…

- Tanara Betty Beatris lanseaza single-ul ei de debut, „Dragostea ta”. Piesa este produsa in studioul The Mood Records de catre Vlad Coman, Maria Rezac, Andreea Sirghie și Andrei Aldea și beneficiaza și de un videoclip regizat de Mihai Iancu. „“Dragostea ta” este primul meu single și vorbește despre dragostea…

- Muzicianul rock Alice Cooper a lansat joi un single disponibil gratuit, cu ocazia zilei sale de nastere, relateaza contactmusic.com. Cantaretul si compozitorul american, care implinit joi varsta de 73 de ani, a lansat piesa ''Social Debris'' drept ''cadou pentru Detroit, pentru…

- Antagonica, proiect muzical care imbina mai multe stiluri, lanseaza single-ul „Sus paharul”. Piesa este produsa in studioul Bad Sheep Entertainment și reprezinta o colaborare cu Cazanoi Brothers. „”Sus paharul” este o piesa care imbina funk-ul cu muzica lautareasca. Rime, producatorul piesei, a ințeles…