Bărbatul care și-a trimis copilul de 6 ani în Germania nu regretă decizia. Tatăl minorului face declarații halucinante: „S-a plecat cu copilul perfect legal” Cristian, un baiat de șase ani originar din Gorj, a fost trimis in Germania la o familie despre care tatal sau susține ca ii poate oferi un viitor mai bun. Decizia vine in urma dificultaților financiare cu care se confrunta familia in Romania. „Am zis ca, na, are și el alta posibilitate noi nu avem posibilitatea sa ii ținem. Nu ne-a dat niciun ban. S-a atașat de el, cand venea la țara, copilul direct la el”, a declarat tatal baiatului pentru un alt post de televiziune.Baiatul a fost dus in Germania pe cale legala Transferul a fost efectuat cu ajutorul unui vecin care avea procura legala pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

