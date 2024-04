Stiri pe aceeasi tema

- Foto – Profimedia Images Un minor care facea parte dintr-o familie cu inca doi frați ar fi fost vandut in Germania pentru 8.000 de lei. Autoritatile efectueaza o ancheta dupa ce un copil in varsta de 6 ani, dintr-o comuna din judetul Gorj, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania prin utilizarea…

- Caz șocant in Gorj, acolo unde un copil a fost vandut pentru suma de 8.000 de lei. Din fericire, acesta a fost gasit de autoritațile din Germania. Ce se va intampla de acum cu cel mic, aflați in randurile urmatoare. Copil din Gorj, vandut pe 8.000 de lei Copilul de doar 6 ani face parte […] The post…

- Un caz șocant a avut loc in Gorj, asta dupa ce un copil de șase ani a fost vandut de familie in schimbul sumei de 8.000 de lei. Ar fi fost scos ilegal din țara cu o procura falsa și a ajuns in Germania. In zilele urmatoare, micuțul va reveni in Romania, iar intre timp, a fost deschisa și o ancheta.…

- Autoritatile efectueaza o ancheta dupa ce un copil in varsta de 6 ani, dintr-o comuna din judetul Gorj, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania prin utilizarea unor acte false, potrivit unor surse citate de Agerpres. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu…

- Cazul care a socat Romania! Prima reactie din Guvern dupa ce copil a fost vandut pe 8.000 de lei in Germania - DIICOT face anchetaMinistrul Familiei intervine dupa cazul socant al unui copil de 6 ani a fost scos din țara cu acte false de un cetațean german care l-a cumparat cu 8.000 de lei printr-un…

- Autoritatile romane au declanșat o ancheta, dupa ce o familie din Gorj si-ar fi vandut unul dintre copii, un baietel de 6 ani, pentru 8.000 de lei. Copilul a fost scos din tara si dus in Germania. Verificarile in acest caz au demarat dupa ce DGASPC Gorj a primit o adresa din partea Autoritatii Nationala…

- Un minor care era dat in plasament la asistenți maternali ar fi fost vandut in Germania pentru 8.000 de lei. Autoritatile efectueaza o ancheta dupa ce un copil in varsta de 6 ani, dintr-o comuna din judetul Gorj, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania prin utilizarea unor acte false, potrivit…

- ”La data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 00:20, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 7 Daneasa au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul ca fiica sa, PANTAN ROXANA-ANA-MARIA, in data de 7 aprilie a.c., ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau si nu…