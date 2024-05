Stiri pe aceeasi tema

- A fost emis ordinul de confirmare pentru funcția de rector al universitații aradene de stat pentru conf. univ. dr. Teodor Florin Cilan, care va conduce, incepand cu data de 27 aprilie, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Ordinul, cu numarul 4 304 a fost semnat in data de 22 aprilie de catre Ministrul…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este partener al conferinței „Educație pentru viața de maine”, susținuta de arhid. lect. univ. dr. Adrian Sorin Mihalache, de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitații “Al. I. Cuza” Iași, expert in formare, neuroștiinte și teologie, realizator al emisiunii…

- Alegerile pentru funcția de rector al Universitații „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad au inregistrat o premiera mondiala: un student a ajuns rector. Dupa trei mandate succesive, fostul rector Ramona Lile a trebuit sa iasa din decor. Consiliul Național de Etica a Cercetarii Științifice, Dezvoltarii Tehnologice…

- COMUNICAT DE PRESA Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universitații „Valahia” din Targoviște, organizeaza in perioada 28-29 martie 2024, Sesiunea anuala de comunicari științifice studențești cu titlul „PERFORMANȚA ȘI COMPETITIVITATE IN SOCIETATEA CUNOAȘTERII” Evenimentul este derulat sub egida…

- Un centru de cercetare in bio-economie sustenabila a fost inaugurat, vineri, de Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, in localitatea Vladimirescu, in urma unui proiect de 7,5 milioane de euro, aici lucrand peste 30 de cercetatori, unii reveniti in tara dupa ce au lucrat in centre importante din Europa,…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este una din cele trei caștigatoare din Romania a unui proiect internațional finanțat de catre Federația Societaților Europene de Neuroștiințe (FENS), cu sprijinul Dana Foundation. Proiectul „My Amazing Brain” a fost declarat caștigator și va fi implementat in luna…

- Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad a fost astazi gazda Targului de Job-uri adresat atat studenților cat si absolvenților universitații. Evenimentul, aflat la cea de-a... The post Targ de job-uri pentru actuali și foști studenți ai Universitații de Vest “Vasile Goldiș” appeared first on Special…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad se afla in primele 30 de universitați din țara. Clasamentul Webometrics, dat publicitații la finele lunii ianuarie, indica o mai buna plasare a Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad in topul mondial, european și național, fața de anii precedenți. Clasamentul realizat…