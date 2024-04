Stiri pe aceeasi tema

- Un caz infiorator a starnit o mulțime de reacții de revolta in Romania. Un tata din Gorj a acceptat sa iși vanda propriul copil unei familii din Germania, pentru doar 900 euro. Barbatul a facut declarații halucinante și imposibil de acceptat, spunand ca nu regreta ce a facut și nu ii este dor de copil.

- Autoritatile romane au declanșat o ancheta, dupa ce o familie din Gorj si-ar fi vandut unul dintre copii, un baietel de 6 ani, pentru 8.000 de lei. Copilul a fost scos din tara si dus in Germania. Verificarile in acest caz au demarat dupa ce DGASPC Gorj a primit o adresa din partea Autoritatii Nationala…

