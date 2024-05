Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat sambata un proiect de lege care lanseaza un ultimatum catre TikTok, ce prevede interzicerea aplicatiei in Statele Unite, cu exceptia cazului in care reteaua de socializare intrerupe legaturile cu compania-mama ByteDance si, in sens mai larg, cu China, potrivit AFP.…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, anunta, vineri, ca depune plangere penala impotriva primarului general, Nicusor Dan, pentru abuz in serviciu si instigare la aceasta infractiune, intrucat acesta le-ar fi interzis angajatilor sa emita avize necesare pentru ca proiecte ale Primariei…

- Statele Unite au cerut Ucrainei sa opreasca atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, din cauza temerilor ca ele vor duce la creșterea prețului petrolului la nivel mondial și la represalii ale rușilor, relateaza Financial Times, citand trei persoane familiarizate cu discuțiile dintre parți.…

- Edilul Sectorului 3, Robert Negoița, a mers vineri dimineața, 22 martie, la Parchetul General, pentru a depune o plangere penala impotriva lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pentru abuz in serviciu și instigare la abuz in serviciu. „Este un moment trist pentru mine și un moment trist pentru…

- USR depune luni motiune simpla impotriva ministrului PSD al Agriculturii, Florin Barbu, intitulata ”Odele pentru Ceausescu nu salveaza agricultura romaneasca”, in care il acuza ca ”trateaza cu dispret pe fermieri si ii sfideaza pe romanii care platesc zilnic, in

- Scandalul dintre Diana Șoșoaca și Silvestru Șoșoaca ajunge in zona de plangeri catre instituțiile statului. Diana Șoșoaca susține ca va depune plangere penala impotriva lui Silvestru Șoșoaca pentru violențe, amenințare și șantaj. De asemenea, Diana Șoșoaca va sesiza Protecția Copilului pentru ”abuz…

- Guvernul sud-african a anuntat marti ca a depus un nou recurs la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), in care solicita instantei ONU de la Haga sa examineze de urgenta anuntul facut de Israel privind o viitoare ofensiva militara asupra orasului Rafah din Fasia Gaza si sa se opuna, daca este necesar,…

- Liderul grupului deputatilor PSD, Ciprian Serban, a depus plangere penala pe numele parlamentarilor AUR care au perturbat sedinta social-democratilor din data de 31 ianuarie, de la Palatul Parlamentului.PSD explica motivul plangerii "Anterior inceperii sedintei noastre de lucru, un grup format…