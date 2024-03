Alex Parker si Mihaela Marinova lanseaza single-ul “Stay” DJ-ul și producatorul roman Alex Parker a facut echipa cu artista din Bulgaria, Mihaela Marinova pentru single-ul „Stay”. Combinand abilitațile de producție ale lui Parker cu vocea puternica a Mihaelei, „Stay” este un marturie a sinergiei lor creatoare. Piesa imbina perfect elemente de dance electronic cu un lirism sincer. „Stay” exploreaza teme ale dragostei, dorului și rezistenței, facandu-l un imn care se poate identifica audiențe din intreaga lume. Vocea plina de suflet a Mihaelei se inalța peste ritmurile dinamice ale lui Parker, captand esența experienței umane cu autenticitate bruta. Alex… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

