Cuibul lansează single-ul “Pomodor” Trupa moldoveneasca de funky-fusion-rock Cuibul lanseaza piesa „POMODOR” și videoclipul muzical al acesteia din cadrul filmarilor concertelor recente. O roșie apetisanta trebuie sa fie densa și rezistenta pe exterior și carnoasa, nițel moale și foarte suculenta pe interior. Roșia cu o felie de branza a devenit o tradiție culinara in Basarabia și Balcani, fara de care nu ne-am putea imagina bucataria mediteraneana. Dar, din cate v-ați dat seama, noua piesa „POMODOR” nu este doar despre roșii, aceasta fiind, de fapt, o metafora a sentimentelor unui romantic, indragostit, pasional. In urma cu aproape… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

