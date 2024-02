Stiri pe aceeasi tema

- O noua piesa, o noua colaborare, multe emoții și sensibilitate! Este vorba despre buzoianul Andrei Ursu și noua piesa „Noaptea ne fura iubiri”, o colaborare de succes cu vedeta Theo Rose. Cunoscut pentru abordarea sa sincera și emoționala in muzica, Andrei Ursu iși surprinde fanii din nou și arunca…

- O echipa de cercetatori de la MIT din America, in frunte cu un cercetator roman, Mircea Dinca, a dezvoltat o tehnologie pentru baterii de mașini electrice fara cobalt, proiect realizat in colaborare cu producatorul italian de mașini Lamborghini.

- Ramane scris cum noi doi ne iubim… Iubirea vieții tale, ringul de dans și un acordeon. Andrei Ursu (cunoscut și ca wrs) va invita la vals in noua sa piesa. ,,Indragostiți de atatea ori” iți va ghida mișcarile și gesturile, iar dansul va fi dintr-o data ușor, trebuie doar sa iți dai voie sa visezi. Piesa…

- CSM Ceahlaul a pierdut cu 2-1 meciul disputat in deplasare la Unirea Slobozia. Infrangerea, desi dureroasa pentru orice suporter, nu e, de data aceasta, cea mai importanta. Mult mai importante sunt alte doua certitudini: Ceahlaul are un Capitan admirabil, iar echipa joaca fotbal de calitate. Asa ca…

- Dana Spinanț a fost numita in functia de director general al Directiei Generale Comunicare (DG COMM). Aceasta este primul cetațean roman care preia conducerea unei direcții generale a Comisiei, semnaleaza eurodeputatul Siegfried Muresan. Dana Spinanț se va ocupa cu comunicarea catre mass-media si public…

- Istvan Kovacs a arbitrat AC Milan - Borussia Dortmund, in etapa #5 din grupele Champions League. „Centralul” roman a avut un start greu de meci. Kovacs a acrodat doua penalty-uri pana in minutul 10, cate unul pentru fiecare echipa. Giroud a ratat pentru Milan, Reus, veteranul Borussiei, a marcat fara…

- Artistul și producatorul ucrainean Will Armex a lansat o noua piesa intitulata “Lika Style”, lansarea avand loc sub eticheta muzicala Global Records. Aceasta piesa a fost creata in colaborare cu fiica sa in varsta de doar 4 ani, Mary M. In aceasta colaborare, puteți auzi atat vocea lui Will, cat și…

- Piesa “Champs-Elysees” de la RAZI se desfașoara ca un vals, aducand o atmosfera liniștita și grațioasa. In loc sa te prinda intr-un vartej rapid, melodia iți sugereaza o plimbare relaxata prin peisajele sonore create de acordurile blande, facandu-te sa visezi la Paris și la o iubire ideala. Ritmul melodic…