SICKOTOY x Misha Miller intră în ritm cu “Rakata” Pregatește-te sa te miști pe ritmurile molipsitoare ale piesei “Rakata”, aduse de colaborarea dinamica dintre SICKOTOY și Misha Miller. Scrisa și produsa de puternicul duo Minelli și SICKOTOY, aceasta piesa plina de energie este destinata sa aprinda ringurile de dans din intreaga lume. Cu vocea electrizanta a Mishei Miller, “Rakata” promite sa fie urmatoarea senzație ce va domina topurile muzicale. Pregatește-te sa te lași purtat de ritmul palpitant și dinamic și de impulsul irezistibil al acestui posibil nou hit! ,, este pur și simplu exploziva! Cu ritmurile molipsitoare și vocea electrizanta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

