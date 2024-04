Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Petcu lanseaza single-ul „Zero Șapte” sub egida Keya Soul Music. Piesa este compusa de Acxel, versurile fiind scrise de Balkan, Glorya și Bianca Petcu, iar videoclipul fiind regizat de MarcWho. „Pentru mine, aceasta piesa a venit foarte spontan, intr-un moment in care nici nu mi-am imaginat ca…

- Alexandra Capitanescu se pregateste de lansarea primul EP din cariera si prezinta prima melodie de dupa Vocea Romaniei – “Capitanu'”. Melodia, care da si titlul primul material al artistei, este compusa de catre Alexandra, Francis On My Mind si Cristian Prajescu. “Piesa “Capitanu'” este un manifest.…

- Bogdan Ioan a ajuns cunoscut publicului in 2018, cand a uimit publicul cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a acumulat peste…

- Artista Jessie Baneș a lansat astazi o noua piesa in care aduce in prim plan un mesaj patriotic deosebit, evidențiind o dragoste de țara puternica și de nestavilit și reamintind romanilor de pretutindeni cat de important este sa pastrezi in suflet vie amintirea țarii unde te-ai nascut.Cantareața a anunțat…

- Cu o ascensiune artistica permanenta, dar și schimbari autentice, Lidia Buble aduce publicului un nou single, „Roșu Nuclear”. Piesa spune povestea fiecarei persoane care a trecut sau trece prin rutina, fie ea personala sau profesionala și are nevoie de schimbare, pentru a trece peste. Este despre curaj,…

- Alegerea piesei nu este intamplatoare, Cerul este prima piesa lansata in campania aniversara Roton 3.0. Punct de referința in industria muzicala din Romania, Casa de Discuri Roton implinește anul acesta 30 de ani de activitate. Devenit un adevarat evergreen, single-ul trupei Proconsul este caștigator…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Piesa ,,Ego”, cea mai noua lansare a artistei Julie August, exploreaza dinamica complicata dintre doua persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confrunta cu dificultați in a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele. Melodia evidențiaza lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care…