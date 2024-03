Aeroportul din Brașov a devenit port aerian NATO! Aeroportul Internațional Ghimbav, din Brașov, s-a transformat intr-un important port aerian pentru NATO, la mai puțin de un an de la deschiderea sa. Aeroportul va servi acum drept punct de debarcare pentru trupe și echipamente militare de mari dimensiuni. Inaugurare strategica Primul zbor a fost efectuat de un avion militar francez, Boeing C130 , marcand inceputul activitaților militare la acest aeroport. Comandanții subliniaza beneficiile considerabile ale noii locații, care reduce semnificativ timpul necesar transportului trupelor. Economie de timp Aterizarea la Ghimbav scurteaza traseul trupelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut deja primele cireșe in piețe, iar prețul ii poate speria chiar și pe cei mai instariți dintre romani. Aceste fructe au ajuns sa coste aproape cat un gram de aur. De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine. Anul acesta,…

- Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Sociala (ADS), Florin Nicolae, este in centrul unui scandal major, fiind acuzat ca utilizeaza detasarile și mutarile pe alte posturi in țara ca mijloc de razbunare impotriva angajaților considerați nepotriviți. Nicolae, al carui nume este asociat cu controversa,…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a participat miercuri la bilantul Ministerului Public, unde a vorbit despre speranțele pe care le are de la justiția din Romania pentru anul 2024. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, la bilantul Ministerului Public, ca este convinsa ca anul 2024…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, la reuniunea anuala a ambasadorilor țarii sale, “sfarșitul dominației occidentale”. El a criticat incercarile de a fragmenta economia globala in blocuri geopolitice, subliniind presiunile exercitate “asupra statelor suverane precum Ungaria.” In contextul…

- Schimbarile politice se intensifica in județul Constanța pe masura ce alegerile locale din 9 iunie 2024 se apropie. Doi primari PNL, Mihalache Neamțu din Rasova și Ion Adrian Roșu din Fantanele, au decis sa iși schimbe afilierea politica, optand sa candideze pentru un nou mandat sub sigla PSD. Liderii…

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fostul primar al municipiului Constanta, Decebal Fagadau. "Pentru ca ne plac diminetile, pentru ca ne place cafeaua fierbinte, pentru ca ne plac proiectele de viitor, pentru toate acestea…

- Cu doar cateva ore inainte de trecerea in noul an, ne aducem aminte de scrierile istoricului militar Alesandru Dutu care a adus in atenție marturii tulburatoare ale militarilor romani care au sarbatorit Revelionul pe frontul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Anul 1941 ii gasește pe romani in Crimeea,…