Ion Țiriac nu crede că Simona Halep are vreo șansă la TAS Fostul mare tenismen Ion Țiriac pare destul de rezervat cu privire la un verdict favorabil pentru Simona Halep la TAS. Miliardarul considera ca Simona a facut o mare greșeala de la care i se și trage suspendarea de patru ani pentru dopaj. In perioada 7-9 februarie, fostul lider mondial se afla la Lausanne pentru a incerca sa obțina reducerea sau anularea suspendarii pentru dopaj. In prima zi, Simona Halep a stat la tribunal timp de noua ore la audieri. „Ma indoiesc ca TAS-ul face foarte mult. In general, nu fac, pentru ca au hotarat aia care știu ce au hotarat. Simona Halep a facut o singura greșeala.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

