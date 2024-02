În loc de reducerea suspendării, Simona Halep ar putea să primească mai mult Deși Simona Halep s-a aratat destul de optimista cu privire la verdictul Agenției Internaționale pentru Integritate in Tenis cu privire la suspendarea sa de patru ani, dupa ce a fost depistata pozitiv la Roxadustat, situația ar putea sa se complice, iar verdictul sa fie chiar invers. Simona Halep a avut parte de trei zile de audieri la Lausanne – Elveția, unde a participat și fostul sau antrenor, Patrick Mouratoglou. Acesta a incercat sa ia vina asupra lui și a echipei sale de la Academie, intrucat de la ei a venit recomandarea catre Simona in privința folosirii suplimentului care i-a adus suspendarea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

