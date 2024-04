Se reabilitează, electrifică și dublează calea ferată Constanța-Mangalia: licitație de 1,55 miliarde de lei CFR Infrastructura a anunțat o licitație uriașa pentru proiectare și execuție lucrari de electrificare, reabilitare și dublare a liniei Constanța-Mangalia. Dupa multe amanari, CFR Infrastructura a lansat vineri licitația pentru modernizarea caii ferate Constanța – Mangalia. Valoarea estimata a contractului este de 1,55 miliarde lei. Intre cele doua localitați sunt 43 de km, dar […] The post Se reabiliteaza, electrifica și dubleaza calea ferata Constanța-Mangalia: licitație de 1,55 miliarde de lei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Am lansat licitatia pentru proiectare si executie lucrari de electrificare, reabilitare si dublare a liniei CF Constanta – Mangalia (43 kilometri), investitie in valoare maxima estimata de 1,55 miliarde de lei, fara TVA, finantata din fonduri nerambursabile (FEDR), capitolul Proiecte de electrificare…

- Calea ferata Predeal – Bucuresti – Constanta va fi modernizata. Valoarea totala a investitiei depaseste 2 miliarde lei, iar durata de executie este de 36 de luni. Sectiunea de cale ferata Predeal – Bucuresti – Constanta va fi modernizata in urmatorii 3 ani. Investitia se ridica la 2,16 miliarde lei.…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…

- Ministerul a imprumutat 995,4 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate la 23 de luni, potrivit BNR. Ministerul Finanțelor a raportat un randamentul mediu de 6,05% anual pentru aceasta emisiune. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar bancile au subscris…

- Investiții in infrastructura școlara, la Meteș. O cladire a Școlii Gimnaziale va fi reabilita și extinsa. Licitație, in SEAP Investiții in infrastructura școlara, la Meteș. Un corp de cladire al Școlii Gimnaziale din comuna Meteș urmeaza sa fie reabilitat și extins printr-o investiție de peste 950.000…

- Ion Minzina: Dezvoltam și infrastructura feroviara! Se modernizeaza calea ferata Pitești – Golești – Calinești Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de #transport sunt elemente cheie ale creșterii economice și atragerii de noi investitori, dar și unei mai bune mobilitați a calatorilor. In actuala…

- ANAF a demarat un proces de licitație pentru vanzarea a șase terenuri deținute de Elena Udrea, care se afla in Penitenciarul Targșor . Serviciul de Executari Silite pentru Cazuri Speciale din București , subordonat Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), a demarat un proces de licitație pentru…