- Markus Soder, premierul Bavariei, iși asuma un angajament important fața de Marcel Ciolacu. Oficialul a declarat ca Bavaria reprezinta un sprijin deplin pentru Romania in ceea ce privește aderarea ei la Schengen. Considera ca țara noastra merita sa faca acest pas. Markus Soder susține aderarea totala…

- Multinaționalele bancare din Romania au avut venituri operaționale totale de 34,2 miliarde lei, in 2023, iar primele din grup, cu venituri cumulate de 15,5 miliarde lei, au fost Banca Transilvania, BCR si Citi. Veniturile pentru majoritatea bancilor din topul celor mai mari incasari au crescut anul…

- Premierul Marcel Ciolacu, insoțit de o delegație de miniștri, se va afla marți, 21 mai 2024, la Ankara, intr-o vizita oficiala, la invitația președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan.

- Romania detine toate ingredientele pentru a face din industria chimica o poveste de succes si a reusi, intr-un final, sa echilibreze si balanta comerciala, a declarat astazi, 17 mai, ministrul Economiei, Radu Oprea. Ministrul Economiei a participat, la Palatul Victoria, la conferinta la nivel inalt…

- Un numar important dintre „greii“ pieței bancare din Romania, dar și dintre bancile „de buzunar’’, care activeaza pe piața locala, au fost amendați de Banca Naționala (BNR), in 2024 si 2023, valoarea amenzilor depașind sute de mii de lei. Cea mai mare amenda a fost aplicata UNICREDIT BANK Bank S.A.,…

- Romania importa pulberi pentru muniție din Serbia iar cantitatea, prețul și detaliile contractuale sunt secrete de stat. Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, susține ca informațiile legate de cantitatea de pulbere necesara pentru a acoperi nevoile de producție ale muniției au caracter clasificat.…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, se afla in Qatar alaturi de premierul Marcel Ciolacu. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stefan-Radu Oprea, a declarat recent ca este convins ca numarul de turiști din Qatar care viziteaza Romania va crește…

- Inaugurarea oficiala a Argeș Mall in județul Argeș este programata pentru 25 aprilie. Deschiderea acestui modern centru comercial reprezinta o etapa semnificativa in dezvoltarea peisajului comercial regional. Centrul comercial este o investiție realizata de Prime Kapital, nume proeminent in domeniul…