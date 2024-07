Deraierea unui tren, ieri, in zona Brașov, a scos in evidența dezastrul de la calea ferata, dar mai ales modul lamentabil de intervenție intr-o asemenea situație. Trenul international IRN 347 Curtici – Bucuresti Nord s-a oprit, ieri, intre statiile Rupea si Racos, dupa ce un boghiu (cadrul la care sunt montate roțile – n.r.) al […] The post O concluzie dupa deraierea trenului in zona Brașov: Calea ferata este…praf! appeared first on Puterea.ro .