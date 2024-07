INS: cât au produs agricultorii români în 2023 Valoarea productiei agricole a crescut anul trecut cu 0,6%, comparativ cu anul precedent, totalizand 109,89 miliarde de lei preturi curente, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). Productia vegetala a crescut in 2023 cu 2,1%, pana la valoarea de 66,26 miliarde de lei in preturi comparabile, serviciile agricole au inregistrat un avans […] The post INS: cat au produs agricultorii romani in 2023 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

